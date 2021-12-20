Алматинка и 9-месячный ребенок погибли в жутком ДТП (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

47-летняя жительница южной столицы и 9-месячный ребенок погибли в результате страшной аварии на трассе Алматы-Бишкек, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

16 декабря около 14.00 часов 26-летний житель села Кайназар Енбекшиказахского района, управляя Chevrolet Cruze, взял с собой из Алматы попутчиков.

Он следовал по автодороге Алматы-Бишкек в западном направлении. У села Жанакурлыс Жамбылского района водитель допустил столкновение с "ВАЗ-21063" под управлением 59-летнего жителя Сарыбастау.

В результате аварии водитель и пассажиры Chevrolet (21-летняя и 30-летняя жительницы Алматы с 9-месячным ребенком) госпитализированы в больницу. 47-летняя жительница южной столицы скончалась на месте. Позже в медицинском учреждении умер и малыш.

Также пострадали водитель "ВАЗа" и его 59-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.

Факт зарегистрирован по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Водитель Chevrolet взят под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947552-almatinka-i-9-mesyachnyy-rebenok-pogibli-v-zhutkom-dtp-video/