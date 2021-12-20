Смертельное ДТП произошло на трассе в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

16 декабря на 94 км автодороги Алматы-Шелек-Хоргос произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и легковушки, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

На место выехали стражи порядка. Здесь они выяснили, что 55-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado допустил столкновение с попутно едущей машиной Nissan Sunny.

В больницу села Шелек с различными травмами доставили 50-летнюю пассажирку легковушки, которая скончалась в реанимации.

"Вместе с тем в больницу Алматы с различными телесными повреждениями госпитализирован водитель внедорожника. На сегодня по указанному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - пояснил начальник Енбекшиказахского РУП Жаксылык Алтынбаев.

Отмечается, что в социальных сетях появилось видео с откровением водителя. Он признался, что отвлекся на секунду и допустил столкновение.

Подозреваемый сейчас находится в больнице под конвоем, после выздоровления он будет водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947537-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti/