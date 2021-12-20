11 человек пострадали в ДТП в Атырауской области

Авто после ДТП. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

В минувшую субботу в результате ДТП на трассе в Атырауской области в больницу попали 11 человек, сообщается на официальной Instagram-странице департамента по ЧС региона.

По данным ДЧС, ДТП произошло во второй половине дня - на трассе Доссор-Кульсары в Макатском районе столкнулись два авто, в результате чего одна из машин задымилась.

Прибывшие на место ДТП спасатели доставили в больницу 11 человек, пострадавших в результате аварии.

В ДЧС региона обратились к водителям и призвали их быть осторожными на дороге.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области женщину зажало в машине в результате ДТП - ее извлекли прибывшие спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947424-11-chelovek-postradali-v-dtp-v-atyrauskoy-oblasti/