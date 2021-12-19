Женщину зажало в машине в результате ДТП на трассе в Акмолинской области

Кадр из видео с места событий: ДЧС Акмолинской области

Акмолинские спасатели помогли женщине, которую зажало в машине во время аварии. Инцидент произошел на трассе "Алматы-Екатеринбург", сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

17 декабря на 1066-м километре трассы произошло ДТП с участием трех авто. В одной из машин зажало женщину, выбраться самостоятельно она не могла. На место аварии были срочно направлены силы и средства пожарной части №19 и ОЧС Астраханского района.

Женщину удалось извлечь из авто. После ее доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Спасатели призвали автомобилистов быть более внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947368-zhenschinu-zazhalo-v-mashine-v-rezultate-dtp-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti/