ДТП с автобусом в Актюбинской области: врачи рассказали о состоянии пострадавших

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Медики рассказали о состоянии пострадавших в результате столкновения вахтового автобуса с грузовиком в Актюбинской области.

Как передает телеканал "Хабар 24", шестерых пострадавших нефтяников с места аварии доставили в районную больницу Мугалжара. Четверых из них отпустили сразу после осмотра.

Двое вахтовиков остаются под наблюдением медиков, однако отмечается, что их состояние уже стабильно.

Главный врач Мугалжарской районной больницы Миржан Кенжебаев сообщил, что одному из мужчин 39 лет, второму - 43 года.

"У обоих имеется перелом костей нижних конечностей справа. На данный момент все обследования произведены, лечение получают в полном объеме", - указал медик.

Напомним, что смертельное ДТП с участием вахтового автобуса случилось накануне вечером на трассе "Покровка-Жанажол". По данным полиции, водитель автобуса въехал в припаркованный на обочине грузовик.

В результате аварии погибли два человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947353-dtp-s-avtobusom-v-aktyubinskoy-oblasti-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshih/