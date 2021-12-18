Вахтовый автобус попал в ДТП в Актюбинской области: погибли два человека (фото)

Последствия ДТП. Фото: ДП Актюбинской области

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Покровка – Жанажол вблизи города Темир, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области.

По информации полицейских, дорожно-транспортное происшествие с участием вахтового автобуса и грузовика произошло на автодороге местного значения Покровка – Жанажол 17 декабря в вечернее время.

Последствия ДТП. Фото: ДП Актюбинской области

"Водитель вахтового автобуса марки "ПАЗ", в салоне которого находились 12 человек, двигаясь со стороны поселка Жаркамыс в направлении Актобе, при возникновении препятствия и опасности для движения не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства и допустил столкновение со стоящей на обочине автомашиной марки КамАЗ полуприцеп", - говорится в информации.

Последствия ДТП. Фото: ДП Актюбинской области

В результате двое пассажиров скончались на месте ДТП, трое были госпитализированы с различными травмами в ЦРБ Кандыагаша.

По факту ДТП проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947322-vahtovyy-avtobus-popal-v-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti-pogibli-dva-cheloveka-foto/