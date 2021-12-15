Неопытная казахстанка села за руль по настоянию бывшего мужа и сбила человека

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В Туркестанской области вынесен приговор 36-летней жительнице Восточно-Казахстанской области, совершившей дорожно-транспортное происшествие. Пешеход в итоге скончался в больнице, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Сарыагашского районного суда.

В суде установлено, что в середине лета жительница ВКО приехала в гости к родителям бывшего мужа.

Вместе со свекровью ее встречал экс-супруг, который устроил вечеринку. Женщины спиртное не употребляли, но алкоголь скоро закончился.

Тогда мужчина велел бывшей жене ехать в магазин за добавкой, поскольку она трезвая, а он выпивший.

Сам он сел рядом, чтобы показывать дорогу. Казахстанка хоть и имела водительские права, но машину водила редко и плохо. Однако не смогла отказать экс-супругу.

Когда они уже возвращались из магазина, автоледи сбила случайного прохожего. С несколькими переломами и ушибами тот был доставлен в больницу, а через 21 день умер от инфаркта.

Против водителя было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде было установлено, что смерть мужчины не явилась следствием аварии. Обвинения были переквалифицированы на ч.1 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека).

Подсудимая вину признала, выплатила пострадавшей стороне в качестве компенсации 2,5 млн тенге.

Суд признал женщину виновной, назначив ей штраф в 145 850 тенге (50 МРП).

Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947088-neopytnaya-kazahstanka-sela-za-rul-po-nastoyaniyu-byvshego-muzha-i-sbila-cheloveka/