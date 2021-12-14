Столкнулся с тремя машинами и скрылся: водителя Mercedes задержали в Атырау

Фото с места ДТП: Polisia.kz

Водитель автомобиля Mercedes, который скрылся после ДТП, задержали атырауские стражи порядка, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Накануне вечером в УП города обратилась женщина, которая сообщила, что автомобиль черного цвета столкнулся с Tоyota Highlander. Водитель этого авто скрылся с места аварии.

Спустя 10 минут в полицию обратились еще двое граждан, которые сообщили о столкновении с автомобилем Mercedes, водитель которого вновь скрылся с места ДТП.

Фото с места ДТП: Polisia.kz

Сотрудникам полиции вскоре удалось задержать водителя черного Мercedes, который совершил столкновение с тремя авто, отметили стражи порядка.

При проведении медицинской экспертизы 44-летнего водителя было установлено, что указанный гражданин не употреблял спиртные напитки. Он признал свою вину.

В отношении нарушителя составили сразу 5 административных протоколов. Собранные материалы направили в суд для принятия решения.

Фото с места ДТП: Polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946934-stolknulsya-s-tremya-mashinami-i-skrylsya-voditelya-mercedes-zaderzhali-v-atyrau/