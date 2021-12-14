Лошадь спровоцировала массовое ДТП в Мангистау: 6 человек пострадали (видео)

ДТП в Мангистауской области. Кадр из видео: lada.kz

Массовая авария с участием трех авто случилась в Мангистауской области. В результате ДТП 6 человек оказались в больнице.

Об аварии сообщает Lada.kz, ссылаясь на информацию от департамента полиции региона.

ДТП произошло 12 декабря в 19.50 в Каракиянском районе на трассе Актау - Жанаозен.

Как рассказали в правоохранительных органах, водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на лошадь, после чего по инерции столкнулся со стоявшей Toyota Highlander, которая в свою очередь ударила также стоявшую на трассе Honda Odyssey.

"В результате ДТП шестеро пострадавших были доставлены в больницу села Жетыбай. Ведется расследование", - цитирует издание сообщение полиции.

Ранее сообщалось, что в Алматы водитель уснул за рулем и устроил аварию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946782-avto-stolknulos-s-loshadyu-i-sprovotsirovalo-massovoe-dtp-v-aktau-6-chelovek-postradali-video/