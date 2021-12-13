Уснул за рулем: водитель устроил аварию на одной из улиц Алматы

Иллюстративное фото: ДП Алматы

Серьезное ДТП произошло в Алматы: на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Бокейханова машина врезалась в бетонное ограждение и вылетела на "встречку". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ДП города Алматы MegaPolice_NEWS.

По данным Департамента, в момент аварии водитель авто марки Toyota Camry ехал на запад по проспекту Рыскулова.

Не справившись с управлением, он врезался в разделительное ограждение, пробил его, после чего машина оказалась на встречной полосе движения.

В полиции отметили, что водитель, по текущей версии, уснул за рулем.

При этом указывается, что в машине находился пассажир, который заявил, что это он спал, а за рулем находился его родственник, который после аварии скрылся с места происшествия.

Прибывшие медики осмотрели участника ДТП и приняли решение, что в госпитализации он не нуждается.

Полиции предстоит выяснить, кто на самом деле находился за рулем авто и по какой причине произошло ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946764-usnul-za-rulem-voditel-ustroil-avariyu-na-odnoy-iz-ulits-almaty/