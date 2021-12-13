Вахтовый автобус с нефтяниками перевернулся в Актюбинской области (фото)

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

В Актюбинской области опрокинулся вахтовый автобус "КамАЗ-21099", в котором ехали водитель и нефтяники. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

10 декабря примерно в 17.30 часов 60-летний водитель вахтового автобуса одной из компаний по добыче нефти, двигаясь со стороны месторождения, на 26 км по проселочной дороге в направлении села Кенкияк не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

В результате ДТП водитель "КамАЗа" и 6 пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946698-vahtovyy-avtobus-s-neftyanikami-perevernulsya-v-aktyubinskoy-oblasti-foto/