Авто перевернулось в результате ДТП в Алматы, пострадал семилетний ребенок

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Сегодня на пересечении улиц Жумалиева и Айтеке би в Алматы произошло ДТП, в результате которого пострадал семилетний ребенок.

Как пишет Sputnik Казахстан со слов очевидцев, авто марки Renault Duster в момент аварии двигалось на запад по улице Айтеке би.

По неустановленным причинам водитель не заметил или проигнорировал дорожный знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток с улицей Жумалиева.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

В это же время по улице Жумалиева на север ехал водитель авто марки Toyota Land Cruiser Prado. Renault Duster въехал в бок Land Cruiser, отчего та опрокинулась на бок и ударила припаркованную машину марки Toyota Corolla.

В результате ДТП пострадал ребенок 2014 года, находившийся в салоне Land Cruiser. С различными травмами его доставили в ближайшую больницу.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Им предстоит более детально выяснить обстоятельства и причины этой автоаварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946488-avto-perevernulos-v-rezultate-dtp-v-almaty-postradal-semiletniy-rebenok/