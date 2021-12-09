Смертельное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

На автодороге Актобе-Богословка случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

По информации ведомства, 9 декабря примерно в 03.45 часов 36-летний водитель "ВАЗ-2112", двигаясь по автодороге Актобе-Богословка, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной "ГАЗель".

В результате аварии пассажир "ВАЗа" от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров госпитализированы в больницу в Актобе.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Актобе пьяный водитель сбил 24-летнюю девушку и скрылся. Однако вскоре его задержали стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946114-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti/