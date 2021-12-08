Пьяный водитель сбил 24-летнюю девушку и скрылся в Актобе

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Пьяный водитель сбил 24-летнюю девушку и уехал с места ДТП в Актобе. Однако его задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Авария произошла 6 октября. Водитель "ВАЗ-21099", двигаясь по улице Маметовой в Актобе, допустил наезд на 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть.

После чего скрылся с места происшествия. Однако 32-летнего мужчину вскоре задержали сотрудники полиции.

Медицинское освидетельствование установило, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

В результате ДТП пешеход госпитализирована в больницу.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.345-1 ч.1 УК РК (Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945850-pyanyy-voditel-sbil-24-letnyuyu-devushku-i-skrylsya-v-aktobe/