8 взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Акмолинской области

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Десять человек, в том числе два ребенка, получили травмы в результате столкновения на трассе Екатеринбург - Алматы в Акмолинской области. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, передает МИА "Казинформ".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от областного департамента полиции, авария произошла вчера, 6 декабря, в 17.05 недалеко от станции Шоптиколь Аршалынского района.

"Автомашина Toyota Highlander под управлением 40-летнего жителя Караганды допустила столкновение со стоящей на обочине автомашиной Kia Rio, за рулем которой находился 44-летний житель города Нур-Султана. Последняя машина от удара покатилась и столкнулась с Toyota RAV4, также стоящей на обочине", - говорится в сообщении.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что всего в результате ДТП пострадали 10 человек, двое из них - дети. Состояние детей оценивается как стабильное. В крайне тяжелом состоянии находится 19-летняя пострадавшая.

В департамент полиции добавили, что по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945579-8-vzroslyh-i-dvoe-detey-postradali-v-dtp-v-akmolinskoy-oblasti/