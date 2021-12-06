Родные казахстанца, осужденного за ДТП с 5 погибшими: Получил срок потому, что остался жив

Место происшествия. Фото: предоставил Алишер Мухаметжанов

Сын осужденного за ДТП в Павлодарской области, в котором погибли 5 человек, считает, что отец получил срок необоснованно. Якобы его вину признали, основываясь на оборванной видеозаписи с регистратора. Сейчас семья готовится обжаловать вердикт первой инстанции, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Алишера Мухаметжанова, в день аварии на трассе Павлодар-Кызылорда его отец возвращался домой с мамой. 53-летний мужчина за рулем много лет. Он двигался за большегрузом.

После ДТП водитель уехал домой. Спустя примерно 12 часов наведались полицейские и изъяли видеорегистратор. С него удалось восстановить часть записи, но самой аварии якобы не видно.

Место происшествия. Фото: предоставил Алишер Мухаметжанов

"Я считаю, что моего отца осудили только потому, что он остался жив в этом ДТП. Все обвинение было построено на одной записи с видеорегистратора автомобиля моего отца. На ней не видно ни самого столкновения, ни приближающегося автомобиля, ничего. Даже нельзя понять, за сколько времени до столкновения эта видеозапись обрывается", - говорит сын осужденного Алишер Мухаметжанов.

На данный момент родные готовят документы для подачи апелляции.

Место происшествия. Фото: предоставил Алишер Мухаметжанов

Напомним, жуткая авария на трассе в Павлодарской области произошла 20 декабря 2020 года. Столкнулись три легковушки, в одной из которых погибли 5 человек, в том числе маленький ребенок.

Недавно одному из водителей огласили приговор, назначив 5 лет лишения свободы. Также обязали выплатить почти 17 млн тенге родным погибших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945540-rodnye-pavlodartsa-osuzhdennogo-za-dtp-s-5-pogibshimi-poluchil-srok-potomu-chto-ostalsya-zhiv/