"Сынуля не смог оправиться": сбитый у дома месяц назад 10-летний мальчик умер в ВКО

Место происшествия. Фото: instagram.com/infor.kz

7 ноября около 13.30 часов на улице Айдарханова в Риддере водитель Mitsubishi не справился с управлением и допустил наезд на 10-летнего мальчика, который шел по обочине. Пострадавший около месяца боролся за жизнь, однако спасти его не удалось. Отец ребенка обратился к общественности, передает YK-news.kz.

Авария произошла возле дома, где жил школьник. Он отправился выносить мусор, когда на площадке возле контейнеров в него влетел внедорожник. Ребенка доставили в городскую больницу.

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области тогда сообщили, что начато досудебное расследование по ч.2 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В медучреждение, где лежал мальчик, неоднократно приезжали узкие специалисты из Усть-Каменогорска. Врачи констатировали: состояние пострадавшего крайне тяжелое, транспортировка в специализированное отделение недопустима.

10-летний ребенок почти месяц боролся за жизнь, но накануне у него остановилось сердце.

Отец погибшего поблагодарил всех, кто оказал их семье моральную и материальную поддержку.

"Наш сынуля не мог оправиться от полученных травм. Всем, кто поддерживал нас морально и материально, огромное спасибо. Прощание состоится 5 декабря на мемориале. Берегите себя и детей", - сказал Максим Ромашко.

В управлении здравоохранения ВКО отметили, что врачи делали все возможное, чтобы спасти мальчика.

Водителя в день аварии задержали и водворили в ИВС. Потом по решению суда его отпустили под залог.

"В связи со смертью мальчика досудебное расследование ведется по ч.3 ст.345 Уголовного кодекса РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945254-synulya-ne-smog-opravitsya-sbityy-u-doma-mesyats-nazad-10-letniy-malchik-umer-v-vko/