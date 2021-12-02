Женщина и двое детей пострадали в результате аварии в Алматы (фото)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Две машины столкнулись в микрорайоне Саялы в Алматы. В результате ДТП пострадала женщина и двое детей, пишет Zakon.kz.

Очевидцы произошедшего рассказали, что водитель Renault Logan проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток, где на полном ходу протаранил Toyota Camry. От удара японский седан развернуло, а Renault оказался на тротуаре, пишет издание.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

По информации корреспондентов, в результате аварии пострадала женщина с детьми, одному из них 4 года, второму - 9 месяцев. Пострадавшие находились в Tоyota. Их госпитализировали в больницу.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Напомним, что еще одна авария, в которой пострадал ребенок, произошла сегодня в Алматы.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944958-zhenschina-i-dvoe-detey-postradali-v-rezultate-avarii-v-almaty-foto/