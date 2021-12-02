Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Алматы (фото)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Несколько человек пострадали в результате ДТП, которое произошло на пересечении улиц Гагарина и Курмангазы, передает Zakon.kz.

Как отметили корреспонденты, по Гагарина на юг двигался Hyundai Elantra, а по Курмангазы на запад Mercedes GL. Очевидцы аварии рассказали, что кроссовер проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток, в этот момент произошло столкновение.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

После удара Hyundai отбросило к обочине, а Mercedes продолжил движение и столкнулся со стоящим на перекрестке Toyota Avensis, после опрокинулся набок.

По информации издания, в аварии пострадали водители машин-участниц ДТП и 3-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944928-troe-vzroslyh-i-rebenok-postradali-v-avarii-v-almaty-foto/