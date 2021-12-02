Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Алматы (фото)

Несколько человек пострадали в результате ДТП, которое произошло на пересечении улиц Гагарина и Курмангазы, передает Zakon.kz.
Как отметили корреспонденты, по Гагарина на юг двигался Hyundai Elantra, а по Курмангазы на запад Mercedes GL. Очевидцы аварии рассказали, что кроссовер проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток, в этот момент произошло столкновение.
После удара Hyundai отбросило к обочине, а Mercedes продолжил движение и столкнулся со стоящим на перекрестке Toyota Avensis, после опрокинулся набок.
По информации издания, в аварии пострадали водители машин-участниц ДТП и 3-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944928-troe-vzroslyh-i-rebenok-postradali-v-avarii-v-almaty-foto/