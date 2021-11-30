Стало известно о состоянии школьниц, сбитых на пешеходном переходе в Талгаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стало известно о состояние трех школьниц, пострадавших в ДТП в Талгаре. Выяснилось, что после оказания медицинской помощи двух девочек передали родителям, третья продолжает находиться в больнице под строгим наблюдением медиков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Алматинской области.

В ведомстве рассказали, что пострадавших школьниц доставили в Алматинскую региональную детскую клиническую больницу.

"После осмотра специалистами у всех трех девочек диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У самой младшей из них также имеется ушибленная рана лобной области.

Родители двух из них отказались от госпитализации. Обеих направили на амбулаторное лечение по месту жительства, где за ними будет наблюдать участковый врач.

Третью школьницу с учетом серьезного ушиба коленного сустава госпитализировали в травматологическое отделение. Ее состояние оценивается как средней тяжести", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Алматинской области Ляйлим Аубакирова.

Напомним, ДТП произошло утром 29 ноября в Талгаре. Трех школьниц в возрасте от 8 до 12 лет сбили на пешеходном переходе. Пострадавших доставили в больницу. В полиции сообщили, что Volkswagen Golf управляла 47-летняя женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944636-stalo-izvestno-o-sostoyanii-shkolnits-sbityh-na-peshehodnom-perehode-v-talgare/