Трех школьниц сбили на пешеходном переходе в Талгаре

Фото: instagram.com/kris_p_talgar

В Талгаре три школьницы попали под колеса иномарки на "зебре". Пострадавших госпитализировали в больницу. Легковой автомашиной управляла 47-летняя женщина. ДТП прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Информацию об аварии разместили в соцсетях. Автор отмечает, что детей сбила машина Volkswagen Golf, когда они втроем шли по пешеходному переходу.

"На пешеходном переходе водитель автомашины Golf III совершил наезд на двух школьниц 2009 года рождения и одну 2013 года рождения. С подозрением на сотрясение головного мозга все трое были доставлены в областную детскую клиническую больницу", - указывается в посте.

Один из очевидцев ДТП утверждал, что за рулем иномарки находилась женщина, которая просто не заметила девочек.

"Эти три девочки каждое утро у нас на глазах переходят дорогу. Водитель, проезжающий по встречной полосе, увидел их сразу и остановился, а вот женщина, которая двигалась со стороны улицы Рыскулова по Менделеева, совершила наезд. Самой маленькой рассекло лоб, было много крови. Вторая девочка не могла двигаться, так как у нее очень болела спина. Женщина, ехавшая за рулем, сказала, что не увидела их", - говорится в комментариях.

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили наезд на несовершеннолетних. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло утром 29 ноября в Талгаре.

"Установлено, что автомашиной Volkswagen Golf управляла 47-летняя женщина, которая по улице Менделеева допустила наезд на трех школьниц в возрасте от 8 до 12 лет, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в больницу.

Разбирательством занимаются сотрудники Талгарской районной полиции. Автомашина водворена на спецстоянку. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944493-treh-shkolnits-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-talgare/