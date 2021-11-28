Мужчина погиб под колесами автобуса в Алматы (фото)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Трагедия произошла на пересечении улиц Жансугурова и Жумабаева в Алматы. Автобус насмерть сбил пешехода, передает Zakon.kz.

Автобус маршрута №33 двигался в восточном направлении по Жумабаева. Водитель рассказал корреспондентам издания, что у дороги стоял мужчина. По его словам, в какой-то момент неизвестный выбежал на дорогу и встал перед двигающимся автобусом, расправив руки.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Сообщается, что водитель не успел среагировать и сбил пешехода. Мужчина скончался на месте аварии от полученных травм.

Как отметили корреспонденты издания, в момент ДТП в автобусе не было пассажиров.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Как пишет Sputnik Казахстан, очевидцы трагедии заявили, что погибший занимался попрошайничеством. По их словам, он приходил на этот перекресток почти каждый день. Документов при себе у погибшего не было, отмечается на сайте.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944269-muzhchina-pogib-pod-kolesami-avtobusa-v-almaty-foto/