Два человека попали в больницу после ДТП с участием лошадей в СКО

Поврежденный автомобиль. Фото: пресс-служба ДП СКО

В ночь на 26 ноября в полицию Тайыншинского района поступило сообщение о ДТП на одной из местных дорог. Об этом сообщается на официальной странице ДП СКО в Instagram.

Как указали в полиции, двое работников местных предприятий возвращались домой на авто марки "ВАЗ-2115", когда на дорогу неожиданно выбежали несколько лошадей.

Одну из них в итоге сбили вместе с жеребенком. От удара животные погибли на месте.

Водитель и пассажир авто в результате ДТП получили травмы, их доставили в хирургическое отделение районной больницы.

Вскоре полицейские выяснили, что несколько лошадей отбились от табуна, который находился на выпасе неподалеку от места происшествия.

В отношении табунщика составили административные протоколы за нарушение правил выпаса и нарушение правил дорожного движения.

И.о. начальника районного ОП Аргын Аманбаев рассказал что полиция борется с вольным выпасом в том числе затем, чтобы предотвратить подобные происшествия. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ "Также обращаем внимание водителей на то, что в зимних условиях управление транспортными средствами может быть затруднено. Просим соблюдать бдительность на дорогах, снижать скорость вблизи населенных пунктов, строго следовать требованиям ПДД", - призвал Аманбаев. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ По статистике Департамента полиции, всего в регионе с начала года зарегистрировано свыше 2,5 тысяч фактов вольного выпаса. В специальные загоны до установления владельцев попали около 8,5 тысяч голов бродячего скота.

Мертвая лошадь. Фото: instagram.com/sqo_pd

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944218-mashina-sbila-loshad-i-zherebenka-v-sko-dva-cheloveka-popali-v-bolnitsu/