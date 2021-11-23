Девушка за рулем BMW врезалась в дерево возле здания полиции в Экибастузе

Место происшествия. Фото: ДП Павлодарской области

ДТП произошло по улице Машхура Жусупа в Экибастузе. 28-летняя девушка не справилась с управлением и вылетела с дороги. После чего врезалась в дерево, растущее перед зданием полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Авария произошла утром 22 ноября. Горожанка села за руль BMW. Двигаясь по улице Машхура Жусупа, не справилась с управлением и вылетела на обочину, а затем врезалась в дерево.

Незамеченной остаться ей не удалось, учитывая, что ДТП она совершила прямо возле здания полиции.

"С места происшествия женщину госпитализировали в городскую больницу. По результатам освидетельствования, она была трезва", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Указывается, что девушка села за руль, не имея прав. BMW забрали на штрафстоянку. По факту открыто административное дело, автоледи грозит штраф в 175 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943489-devushka-za-rulem-bmw-vrezalas-v-derevo-vozle-zdaniya-politsii-v-ekibastuze/