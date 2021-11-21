Астанчанин вылетел на "встречку" и столкнулся с двумя авто (видео)

Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

В центре Нур-Султана столкнулись три автомобиля – видео с места происшествия делятся пользователи соцсетей, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места происшествия публикует Instagram-паблик astana_sergek. В подписи к видео говорится, что авария произошла на проспекте Момышулы.

Факт ДТП прокомментировали в полку дорожно-патрульной полиции города.

"20 ноября текущего года около 23 часов 35 минут 20-летний водитель автомашины марки Mercedes-Benz, следуя по проспекту Момышулы в сторону улицы Жумабаева, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения – тем самым допустил столкновение с двумя автомашинами марки Kia и Lada, которые следовали со встречного направления прямо", – пояснил дорожный патруль.

В результате аварии травмы получили водители Kia и Mercedes-Benz. Их обоих доставили в больницу, а затем – отпустили после осмотра врачей.

"По данному факту проводится дознание", – сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943194-astanchanin-vyletel-na-vstrechku-i-stolknulsya-s-dvumya-avto-video/