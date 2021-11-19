Водитель получил срок за смертельное ДТП в Павлодарской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

35-летнего мужчину отправили в колонию за смертельное ДТП на трассе Павлодар-Кызылорда. В результате аварии погибла девушка, которая сидела в машине обвиняемого. Он не справился с управлением и врезался в снегоуборочную машину, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Павлодарской области.

ДТП на трассе произошло в середине января 2021 года. Водитель Honda CR-V изначально врезался в снежный навал, после столкнулся с металлическим отбойником. Не справившись с управлением, автомобиль изменил траекторию движения и въехал в стоящую на краю дороги снегоуборочную машину.

Водитель и пассажир Honda были госпитализированы, еще один пассажир скончался на месте происшествия.

"По данному факту было проведено досудебное расследования по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Материалы расследования направлены в суд, где приговором водитель Honda CR-V осужден к 2 годам лишения свободы и на 5 лет лишен права управления транспортным средством", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Напомним, 11 января этого года на трассе Павлодар-Кызылорда произошла смертельная авария. Водитель внедорожника наехал на снег, после чего машину занесло в разделительный отбойник, а затем в спецтехнику, очищавшую дорогу. В результате один человек погиб, двое пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942941-voditel-poluchil-srok-za-smertelnoe-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti-video/