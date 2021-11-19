"Забрал с собой и оставил где-то во дворе": сбившего пенсионерку водителя нашли в Алматы

Иллюстративное фото: polisia.kz

Накануне в соцсетях появилась информация, что в Алматы водитель сбил пожилую женщину, увез ее с места ДТП и бросил во дворе многоквартирного дома. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Родные пострадавшей женщины опубликовали пост на Instagram-странице kris.p.almaty.official и попросили горожан помочь найти очевидцев ДТП.

По их словам, наезд на женщину был совершен 16 ноября на пересечении улиц Розыбакиева и Кабанбай батыра.

"Он сбил бабульку нашу, потом забрал с собой и оставил где-то во дворе. Не знаем, как она дошла до дома. Мы вызвали скорую, ее забрали в больницу. У нее ушибы головы. Сломана нога, ребра и бедро. Просим всех, кто видел что-то, написать. Скорая должна была вызвать полицию, но они так и не приехали", - говорится в публикации.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"Водитель установлен и привлечен к ответственности за наезд на пешехода, а также оставление места ДТП. Данный факт был зарегистрирован в тот же день, 16 ноября. Расследуется он управлением полиции Алмалинского района ДП Алматы", - сообщили в правоохранительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942940-zabral-s-soboy-i-ostavil-gde-to-vo-dvore-sbivshego-pensionerku-voditelya-nashli-v-almaty/