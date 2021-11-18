Девушка протаранила несколько авто в Актау: всплыли неожиданные подробности

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

В Актау владельцы поврежденных в массовом ДТП автомобилей говорят, что у девушки, управлявшей Mitsubishi Pajero, нет водительских прав и ехала она на чужой машине. Они считают, что их нарушение за неправильную парковку несоизмеримо с тем, что совершила виновница аварии, передает Lada.kz.

Владельцы машин рассказывают, что девушка на Mitsubishi сначала врезалась в одну, а потом в другую Toyota Camry. Следом задела Lexus. От удара пострадали впереди стоящие Hyundai Sonata и Opel Vectra.

Pajero перевернулся, из него помогали доставать автоледи очевидцы и прохожие.

"Она была в добром здравии, начала звонить кому-то по телефону. Не было впечатления, что ей нездоровится. Она была на ногах. Позже приехала скорая помощь, которая забрала ее в больницу. После осмотра врачей она вернулась на место ДТП и находилась в машине полицейских", - рассказала хозяйка одного из поврежденных автомобилей.

Владельцы машин отмечают, что полицейские сразу на них выписали штраф за парковку в неположенном месте. По их словам, женщина-водитель пообещала всем возместить ущерб, но позже притихла.

"Мы выяснили из справки-подтверждения, что у нее, оказывается, нет водительских прав, она никогда их не получала. Машина не в ее собственности. При этом в полиции официально заявили, что женщине якобы стало плохо за рулем", - говорят автовладельцы.

Они считают, что это не повод для того, чтобы не отвечать за свои действия. При этом хозяева транспорта уверяют, что водитель Mitsubishi Pajero летела на скорости больше 100 км/ч, так как при 50-60 км/ч невозможно так помять автомобили.

По предварительной оценке, общий ущерб составляет 5 млн тенге. Но будет ли он возмещен, пока остается под вопросом.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что в отношении девушки составлен административный протокол по ч.3 ст.610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, совершенное лицом, не имеющим либо лишенным права управления ТС).

"После вступления в законную силу решения суда владельцы поврежденных автомобилей в случае отказа виновника ДТП от добровольного возмещения им ущерба вправе обратиться с заявлением в суд в гражданском порядке. Машина водворена на специальную стоянку", - пояснили в ДП региона.

Напомним, ранее сообщалось, что девушка за рулем протаранила пять автомобилей в Актау. Полицейским она пояснила, что ей стало плохо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942859-devushka-protaranila-neskolko-avto-v-aktau-vsplyli-neozhidannye-podrobnosti/