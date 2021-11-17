"Видел страшную аварию и тела двух человек": смертельное ДТП произошло в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: соцсети

На перевале Мукыры опрокинулась автомашина Hyundai Accent. В дорожной аварии погибли два человека. Об обстоятельствах ДТП рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места дорожно-транспортного происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах показана опрокинувшаяся на крышу иномарка и тело погибшего, отброшенное далеко от машины.

"Видел страшную аварию и тела двух человек. Белый автомобиль пробил ограждение и оказался в кювете. На месте была полицейская машина, скорая помощь и пожарный автомобиль", - сообщил очевидец.

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию. Здесь уточнили, что ДТП произошло 17 ноября на 223 км автодороги Алматы-Оскемен в Коксуском районе.

"Автомашиной Hyundai Accent управлял 30-летний мужчина. По предварительным данным, водитель двигался в северном направлении и, не справившись с рулевым управлением, выехал на восточную обочину проезжей части, где его занесло в кювет.

Машина от удара опрокинулась. В результате ДТП водитель и его 28-летний пассажир погибли на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование проводится по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942687-videl-strashnuyu-avariyu-i-tela-dvuh-chelovek-smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-almatinskoy-oblasti/