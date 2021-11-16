Женщину сбили насмерть рядом с "оптовкой" в Алматы

Место происшествия. Фото: zakon.kz

В Алматы в районе "оптовки" насмерть сбили пожилую женщину, переходившую дорогу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

По данным полиции, случай произошел во вторник в 12:30 на проспекте Райымбека, а именно – на пересечении с улицей Механическая.

"16 ноября водитель К., управляя автомашиной марки Volkswagen Polo, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, на пересечении с улицей Механическая допустил наезд на пешехода Т., 1939 года рождения, которая, предположительно, переходила проезжую часть в северном направлении в неустановленном месте", – сообщила заместитель начальника управления дознания ДП города Алматы, полковник полиции Салтанат Хишанло.

Место происшествия. Фото: zakon.kz

В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия. Тем временем в полиции продолжают расследование ДТП.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы", – добавила Хишанло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942469-zhenschinu-sbili-nasmert-ryadom-s-optovkoy-v-almaty/