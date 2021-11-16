Бензовоз с топливом вылетел с трассы и опрокинулся в Павлодарской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДЧС Павлодарской области

Водителю бензовоза, который ехал из Нур-Султана в Восточно-Казахстанскую область, пришлось уворачиваться из-за коровы, вышедшей на трассу. Столкновения с животным избежать не удалось, в итоге большегруз, в котором было 38 тысяч литров солярки, вылетел в кювет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Авария произошла 15 ноября в 10 часов вечера вблизи села Береке Аксуского района. В ДЧС региона сообщили, что в результате ДТП цистерна перевернулась, дизельное топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.

Место происшествия. Фото: ДЧС Павлодарской области

"Водитель 1982 года рождения в целях предотвращения загорания дизеля от искрения заглушил мотор с последующим отсоединением от аккумулятора", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

На место выехали пожарные, которые залили солярку пеной, благодаря чему удалось избежать взрыва. Пострадавших, за исключением сбитой коровы, нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942462-benzovoz-s-toplivom-vyletel-s-trassy-i-oprokinulsya-v-pavlodarskoy-oblasti-video/