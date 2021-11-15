Трех пропавших человек из одной семьи нашли мертвыми в болоте в Алматинской области

Место происшествия. Фото: instagram.com/kris_p_tdk

Трех человек из одной семьи, которые числились пропавшими без вести, нашли мертвыми близ Талдыкоргана. Выяснилось, что их машину выбросило в придорожное болото. Подробности трагедии озвучили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места происшествия распространяются в соцсетях. Автор отмечает, что автомобиль с пропавшей семьей нашли в Каратальском районе.

"Машину обнаружили в болоте по трассе в сторону Уштобе. Большая трагедия для всех", - указывается в посте.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в салоне авто обнаружены трое погибших, которые днем ранее выехали из Уштобе и пропали без вести.

"15 ноября в полицию Талдыкоргана поступило сообщение от 27-летнего жителя Каратальского района. Мужчина заявил, что 14 ноября его родители и сестра уехали на Skoda Superb и пропали.

Разыскиваемую автомашину обнаружили опрокинутой на автодороге Талдыкорган-Уштобе. Предварительно установлено, что за рулем находился 60-летний водитель, который не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. Водитель и его пассажиры (47-летняя женщина и 19-летняя девушка) скончались на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Досудебное расследование проводится по ч.4 ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942283-treh-propavshih-chelovek-iz-odnoy-semi-nashli-mertvymi-v-bolote-v-almatinskoy-oblasti/