Смертельная авария произошла на трассе в Алматинской области

Место происшествия. Фото: instagram.com/kris_p_original

На трассе Алматы-Бишкек произошло лобовое столкновение двух машин. В аварии погибла 53-летняя женщина. Еще троих пострадавших госпитализировали в больницу. Об обстоятельствах ДТП рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото с места дорожно-транспортного происшествия распространяются в соцсетях. На кадрах видны покореженные от лобового удара две машины, а также медики и спасатели, помогающие пострадавшим. Автор отметил, что авария произошла на границе Алматинской и Жамбылской областей.

В департаменте полиции Алматинской области уточнили, что ДТП случилось с участием Honda Odyssey и Mitsubishi Galant в Жамбылском районе. Один человек погиб, трое травмированы.

"Автомашины столкнулись на 128 км автодороги Алматы-Бишкек. Предварительно установлено, что 37-летний водитель Honda Odyssey выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Mitsubishi Galant.

В результате 53-летняя пассажирка Mitsubishi от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водители обеих машин и еще одна пассажирка были госпитализированы с различными телесными повреждениями в ближайшую больницу", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Расследование начато по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942216-smertelnaya-avariya-proizoshla-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti/