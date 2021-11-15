Женщина и девочка погибли в ДТП в Костанайской области

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13 ноября на трассе Костанай-Мамлютка произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. Подробности аварии озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, ДТП произошло около 19.20 часов на 46 км автодороги Костанай-Мамлютка.

36-летняя жительница Мендыкаринского района за рулем Lifan с российскими номерами не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Здесь автомобиль столкнулся с "КамАЗом" под управлением 60-летнего россиянина.

На месте происшествия погибла 14-летняя пассажирка Lifan, а водитель скончалась в больнице. Еще одну 16-летнюю пассажирку доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, ранее сообщалось о другой аварии в Костанайской области, в которой пострадали шесть человек и один погиб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942169-zhenschina-i-devochka-pogibli-v-dtp-v-kostanayskoy-oblasti/