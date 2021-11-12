Уснувший за рулем Lexus полицейский спровоцировал ДТП в Усть-Каменогорске (видео)

Место происшествия. Кадры из видео: очевидцы

В социальных сетях появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия в Усть-Каменогорске. По словам очевидцев, за рулем Lexus находился полицейский, который, возможно, был пьян. Ситуацию прокомментировали в ДП Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации пресс-службы ведомства, 12 ноября в 12.47 часов 33-летний водитель Lexus, следуя по мосту через реку Ульба в районе улицы Интернациональной, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения.

Здесь произошло столкновение с автобусом "ПАЗ", в салоне которого находились 4 пассажира. В результате ДТП пострадали водитель автобуса и пассажиры. Они получили различные телесные повреждения.

"Водитель Lexus является сотрудником полиции, который находился на выходном после дежурства. Предварительно, он уснул за рулем. Согласно заключению медицинского освидетельствования, он был трезв", - сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве добавили, что правоохранитель госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными резаными ранами лица.

"Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. В настоящее время проводится расследование, по результатам которого действиям водителя автомашины будет дана правовая оценка", - резюмировали в ДП региона.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941981-usnuvshiy-za-rulem-lexus-politseyskiy-sprovotsiroval-dtp-v-ust-kamenogorske-video/