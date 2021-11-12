Два "КамАЗа" столкнулись в Алматы: один человек погиб, второй - в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото: pixabay.com

Накануне в Алматы случилась смертельная авария - в результате столкновения двух "КамАЗов" погиб мужчина. Об этом сообщает официальный Telegram-канал департамента полиции Алматы.

По данным правоохранителей, ДТП произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Онгарсыновой.

Один из грузовиков, груженный щебнем, стоял по улице Онгарсыновой. Автомобиль сломался, поэтому водитель ждал техпомощи. В какой-то момент в стоявший "КамАЗ" на полном ходу въехал еще один грузовик.

В результате столкновения на месте происшествия погиб мужчина, помогавший первому водителю с ремонтом. Еще один человек в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

"По факту аварии со смертельным исходом начато досудебное производство. Назначены экспертизы", - сообщили в полиции.

Напомним, вчера в Таразе автобус насмерть сбил женщину. Водитель общественного транспорта задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941803-dva-kamaza-stolknulis-v-almaty-odin-chelovek-pogib-vtoroy-v-tyazhelom-sostoyanii/