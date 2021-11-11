Автобус насмерть сбил пешехода в Таразе (видео)

Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/zhambyl_police

Смертельное ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня, 11 ноября, ранним утром в Таразе - в результате наезда автобуса погибла женщина, сообщается на официальной Instagram-странице департамента полиции Жамбылской области.

Сообщается, что авария случилась в 8.50 на пересечении улицы Толе би и проспекта Жамбыла - автобус насмерть сбил пешехода. 58-летняя женщина скончалась на месте.

Полиция возбудила уголовное дело. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть человека".

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что за рулем общественного транспорта находился 22-летний мужчина. Сейчас он водворен в ИВС.

Иные подробности дела не разглашаются.

Вместе с тем правоохранители обратились к жителям и гостям города и призвали их строго соблюдать ПДД.

Telegram-канал "В Таразе всегда солнечно" поделился фотографией с места ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Акмолинской области вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли три члена одной семьи - выехавшего на "встречку" водителя приговорили к 5 годам колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941634-avtobus-nasmert-sbil-peshehoda-v-taraze-video/