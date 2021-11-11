Семья из трех человек погибла в ДТП: виновнику аварии вынесли приговор в Акмолинской области

Место происшествия. Фото: соцсети

В Акмолинской области вынесен приговор водителю авто, по вине которого случилось ДТП, унесшее жизни троих членов одной семьи. Мужичину приговорили к пяти годам колонии.

Жуткая авария произошла в начале апреля на автодороге Атбасар-Кокшетау близ села Борисовка.

Сообщалось, что водитель авто "Богдан 2110" выехал на "встречку" для обгона и врезался в ехавшую впереди "ГАЗель". От удара "ГАЗель" выбросило на встречную полосу и она ударила Volkswagen Passat.

При столкновении на месте погибла семья из трех человек, ехавшая в немецкой легковушке. Это 35-летний водитель и две женщины 40 и 65 лет.

Место происшествия. Фото: соцсети

Водитель "ГАЗели" получил травмы и был госпитализирован.

Тогда же сообщалось, что после удара у "ГАЗели" взорвалось газобаллонное оборудование и автомобиль загорелся.

Место происшествия. Фото: соцсети

Как пишет Sputnik Казахстан, Атбасарский районный суд вынес приговор водителю авто "Богдан 2110". Его признали виновным по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" и приговорили к 5 годам лишения свободы. Кроме того, мужчину на 7 лет лишили прав на управление транспортными средствами.

Отбывать наказание ему предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941605-semya-iz-treh-chelovek-pogibla-v-dtp-vinovniku-avarii-vynesli-prigovor-v-akmolinskoy-oblasti/