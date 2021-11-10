Водителя приговорили к тюремному сроку за смертельный наезд в Кызылорде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Водитель автомобиля Toyota Corona Premio совершил наезд на пешехода в Кызылорде. От полученных травм пострадавший скончался на месте, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Трагедия произошла 11 октября прошлого года. По информации стражей порядка, водитель ехал на авто с российским учетом.

Дело было направлено в суд. Приговором городского суда №2 водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 345 УК РК.

Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 2,5 года, также его лишили водительских прав сроком на 5 лет.

Кроме того, суд обязал водителя возместить потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб в общей сумме свыше 9,8 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941597-voditelya-prigovorili-k-tyuremnomu-sroku-za-smertelnyy-naezd-v-kyzylorde/