74-летнюю пенсионерку сбили насмерть в Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

9 ноября в 15:40 на улице Арынова в Актобе произошло ДТП: водитель авто марки Lada Kalina сбил переходившую дорогу пожилую женщину. В результате аварии она скончалась, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что трагедия произошла напротив ТД "Домострой". Пострадавшую пенсионерку доставили в БСМП города Актобе, уже там она скончалась от полученных травм.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345, часть 3 УК РК.

Также отмечается, что автомобиль, за рулем которого находился водитель, был на российском учете.

В полиции привели данные статистики, согласно которым с начала года на территории Актюбинской области произошло 152 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 14 человек погибли и еще 141 гражданин получил различные травмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941570-74-letnyuyu-pensionerku-sbili-nasmert-v-aktobe/