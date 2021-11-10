Легковушка перевернулась на крышу в результате ДТП в Нур-Султане

Место ДТП. Фото: пресс-служба ДП Нур-Султана

На одной из улиц Нур-Султана друг в друга врезались два автомобиля – один из них в результате столкновения перевернулся на крышу, пишет корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Произошло ДТП сегодня, 10 ноября, в районе 12:07.

Незадолго до аварии машина марки Kia Picanto, за рулем которой была 46-летняя женщина, двигалась по улице Акбидай – со стороны улицы Кеменгерулы в сторону улицы Ондирис. Далее, по информации полиции, Kia свернула налево, где столкнулась с "ВАЗ-2115", который следовал со встречного направления прямо.

Удар оказался настолько мощным, что Kia опрокинуло на крышу, а водитель автомобиля получила травмы – ее госпитализировали в больницу.

В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941549-legkovushka-perevernulas-na-kryshu-v-rezultate-dtp-v-nur-sultane/