Трехмесячного ребенка увезли в больницу после массовой аварии в Алматы

Место ДТП. Фото: Sputnik / Стрингер

В центре Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие – на дороге столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате аварии пострадал трехмесячный ребенок.

Авария произошла сегодня около часа дня на улице Байтурсынова – на участке дороги между улицами Айтеке би и Гоголя, сообщает Sputnik Казахстан.

По словам очевидцев, несколько десятков машин, ехавших по Байтурсынова в северном направлении, остановились в пробке, образовавшейся перед улицей Гоголя. В этот момент в затор на полном ходу врезался Ford Focus, ехавший в попутном направлении.

Первый удар пришелся в заднюю часть Mitsubishi Lancer. Он оказался столь мощным, что легковушка, как пишет издание, буквально влетела под впереди стоявший внедорожник Mitsubishi Montero Sport. Последний, в свою очередь, по инерции въехал в Volkswagen Polo.

Место ДТП. Фото: Sputnik / Стрингер

По информации агентства, в результате ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi Lancer – трехмесячная девочка, которую после осмотра врачами скорой помощи госпитализировали с различными травмами.

На место прибыли сотрудники дорожной полиции – им предстоит выяснить причину, по которой водитель Ford не остановился, увидев перед собой автомобильный затор.

Место ДТП. Фото: zakon.kz

Место ДТП. Фото: zakon.kz

Место ДТП. Фото: zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941518-trehmesyachnogo-rebenka-uvezli-v-bolnitsu-posle-massovoy-avarii-v-almaty/