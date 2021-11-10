Четыре человека погибли в ДТП в Костанайской области

Место происшествия. Фото: ДП Костанайской области

9 ноября на трассах в Костанайской области произошло два ДТП со смертельном исходом. В первом случае погибли три человека, во втором - один, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

9 ноября в аварии в Джангельдинском районе погибли трое жителей села Торгай. В этот же день в районе Беимбета Майлина скончался 23-летний водитель, который управлял машиной с российскими номерами.

Так, около 15 часов на 59 км автодороги Аркалык-Торгай возле села Тауыш 52-летний водитель Audi 80 не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водитель и две пассажирки в возрасте 50 и 56 лет от полученных травм скончались на месте. 7-летняя девочка с травмами доставлена в больницу.

Во втором случае около 17 часов на 102 км автодороги Костанай-Карабутак 23-летний водитель, управляя "ВАЗ-2112", также совершил опрокидывание в кювет.

Место происшествия. Фото: ДП Костанайской области

В результате аварии водитель скончался в реанимации больницы. Пассажиры в возрасте 17 и 28 лет госпитализированы в медицинское учреждение.

По обоим фактам проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941487-chetyre-cheloveka-pogibli-v-dtp-v-kostanayskoy-oblasti/