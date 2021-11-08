Массовое ДТП с участием пяти авто произошло в Алматы (фото)

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Массовая автоавария с участием пяти автомобилей произошла в Алматы сегодня, 8 ноября, передает Zakon.kz.

Как рассказала изданию пассажирка, водитель авто марки Peugeout 301 почувствовал себя плохо во время поездки, из-за чего в итоге и произошла авария.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Peugeot врезался в авто марки Toyota Matrix. После этого Toyota столкнулась с Subaru Outback, Subaru по инерции врезался в Mercedes-Maybach, а Maybach столкнулся с Nissan Qashqai.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир, которые находились в Peugeot.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Поврежденный автомобиль. Фото: zakon.kz

Поврежденный автомобиль. Фото: zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941164-massovoe-dtp-s-uchastiem-pyati-avto-proizoshlo-v-almaty-foto/