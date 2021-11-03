14-летняя девочка погибла под колесами автобуса в ВКО

Автобус на месте ДТП. Фото: instagram.com/eastkazpolice

2 ноября в 19:33 в Алтае 50-летний водитель автобуса марки "ПАЗ" сбил девочку 2007 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте. Об этом сообщается на официальной странице ДП ВКО в Instagram.

Как пояснили в полиции, трагедия произошла по улице Максима Горького, возле одного из магазинов. Погибшая девочка в момент ДТП переходила дорогу по установленному пешеходному переходу.

По данному факту в полиции начато досудебное расследование по статье 345, часть 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Водителя автобуса задержали и в порядке статьи 128 УПК РК поместили в ИВС.

"Отдел полиции района Алтай выражает глубокие соболезнования близким погибшей девочки и обращается ко всем водителям транспортных средств быть внимательными на автодорогах, строго соблюдать ПДД, в том числе установленный скоростной режим", - говорится в публикации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940426-14-letnyaya-devochka-pogibla-pod-kolesami-avtobusa-v-vko/