Машины всмятку: люди чудом выжили в жутком ДТП в Алматинской области (видео)

Место происшествия. Фото: instagram.com/ilovetekeli

Близ Талдыкоргана произошла жуткая авария с участием Mercedes-Benz и Nissan Almera. Из смятых салонов машин удалось вызволить троих человек, чудом оставшихся в живых при лобовом столкновении иномарок. Об обстоятельствах ДТП рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах разбросанные по разные стороны дороги два автомобиля. Кузова обеих машин серьезно повреждены и буквально смяты от сильного удара. Указывается, что авария произошла близ села Жетысу в Ескельдинском районе.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в ДТП пострадали три человека. По факту с назначением экспертиз уже возбуждено уголовное расследование, предусмотренное ст.345 УК РК.

"ДТП произошло 2 ноября около 19.00 часов на автодороге Талдыкорган-Текели. По предварительной версии, 22-летний водитель Mercedes-Benz, двигаясь в западном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с Nissan Almera.

В результате аварии пострадали водители обеих машин и один пассажир Mercedes. Все трое госпитализированы с различными телесными повреждениями в ближайшую больницу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940325-mashiny-vsmyatku-lyudi-chudom-vyzhili-v-zhutkom-dtp-v-almatinskoy-oblasti-video/