125 ДТП произошло за сутки в Нур-Султане

Кадр из видео с места событий: ДП Нур-Султана

Полицейские Нур-Султана обратились к столичным автомобилистам. Водителей призвали быть внимательными на дорогах. За сутки в городе зафиксировали 125 ДТП, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

По информации стражей порядка, 3 человека пострадали в авариях на улицах Нур-Султана за сутки.

Пресс-служба столичного ДП рассказала об одном из произошедших инцидентов. Накануне в 8 часов вечера 36-летний водитель грузовика Shacman двигался по улице Тауелсиздык в сторону улицы Калдаякова. Мужчина на гололеде не справился с управлением и допустил наезд на бетонно-арматурную конструкцию. К счастью, водитель не пострадал.

Водителей призвали быть предельно внимательными на дороге из-за погодных условий. Автомобилистам рекомендовали заменить летние шины на зимние.

Быть внимательными следует и пешеходам, напомнили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940323-125-dtp-proizoshlo-za-sutki-v-nur-sultane-video/