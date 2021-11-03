"Памятник коррупции": грузовик врезался в опору LRT в Нур-Султане

Конструкции, возведенные для строительства Astana LRT. Фото: Sputnik / Абзал Калиев

В соцсетях обсуждают видеоролик с места ДТП: на одной из улиц грузовик врезался в так называемый "памятник коррупции" - опору LRT, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик, снятый водителем одной из проезжавших мимо машин, был опубликован в сообществе astana_sergek в Instagram.

На записи видно, что грузовик врезался в опору и повредил установленные там металлические конструкции.

В комментариях под видео пользователи с юмором восприняли случившееся и начали шутить о долгострое.

"LRT свою миссию выполнил"; "Хоть какая-то польза от LRT, так бы на "встречку" выскочил"; "Вандал. Как можно было направить авто на памятник? На памятник коррупции" - написали комментаторы.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП города Нур-Султан за комментарием по происшествию.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло 2 ноября в 8 часов вечера. По их данным, 36-летний водитель авто марки Shacman ехал улице Тауелсиздик в сторону улицы Калдаякова.

Из-за гололеда на дорогах он потерял управление транспортом и врезался в бетонно-арматурную конструкцию. Мужчина не пострадал.

В связи с погодными условиями и гололедицей в Департаменте полиции столицы обратились к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.

Так, только за минувшие сутки в столице зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 3 человека.

С 7:00 часов утра сегодня произошло еще 35 ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940288-pamyatnik-korruptsii-gruzovik-vrezalsya-v-oporu-lrt-v-nur-sultane-video/