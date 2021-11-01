Семь авто столкнулись на трассе в Акмолинской области: пострадали трое взрослых и ребенок

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На трассе "Нур-Султан-Петропавловск" произошло ДТП с участием семи авто, в результате которого пострадали четверо пассажиров, один из которых - девятилетний ребенок.

Как передает Sputnik Казахстан, в дежурную часть ОП района Биржан сал поступило сообщение о ДТП на 186 километре трассы "Нур-Султан-Петропавловск".

По предварительным данным, 22-летний астанчанин за рулем авто марки Toyota Camry ехал в направлении Петропавловска и допустил столкновение с центральным криволинейным брусом.

После этого между собой столкнулись в общей сложности семь машин.

В пресс-службе ДП Акмолинской области агентству сообщили, что четыре пассажира, среди которых 9-летний ребенок, были доставлены в центральную больницу Буландынского района с различными травмами.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК. Медосвидетельствование показало, что все водители в момент ДТП были трезвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1939998-sem-avto-stolknulis-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti-postradali-troe-vzroslyh-i-rebenok/