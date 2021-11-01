Кирпичная стена рухнула на прохожего при ДТП в Павлодаре (фото)

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Авария произошла сегодня на пересечении улиц Абая и Горького в Павлодаре. Водитель Lada не уступил дорогу Honda. Произошло столкновение, в результате чего российская машина протаранила кирпичный забор одного из частных домов. Ограждение обрушилось на проходившего мимо человека, передает корреспондент NUR.KZ.

ДТП произошло рано утром. За рулем Lada сидел 21-летний парень. В полиции сообщили, что он проигнорировал знак "Уступи дорогу", в результате чего и произошло столкновение с иномаркой, ехавшей по главной дороге.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

"От удара водитель "ВАЗа" также совершил наезд на ограждение частного дома, которое упало на проходившего мимо прохожего. Пострадавший с травмами госпитализирован в больницу", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Также травмы получили дочь и супруга водителя Honda. Российское авто забрали на штрафстоянку. По факту назначена проверка.

В управлении здравоохранения региона уточнили, что с места происшествия были доставлены в больницу четверо. 63-летний пешеход при этом получил закрытый перелом левой бедренной кости и закрытый перелом левой локтевой кости.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Местные жители рассказали, что аварии на пересечении улиц Абая и Горького происходят довольно часто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1939923-kirpichnaya-stena-ruhnula-na-prohozhego-pri-dtp-v-pavlodare-foto/